Сколько черешни можно съесть без вреда для фигуры — мнение

Черешня — одна из самых любимых ягод крымчан. Сочная и крупная, она богата витаминами и антиоксидантами. Но, как выяснили эксперты, даже у этого полезного лакомства есть свои ограничения.

Эндокринолог, диабетолог и спортивный диетолог Ольга Павлова отмечает, что черешня имеет низкий гликемический индекс (22–25) и полезна даже при диабете и инсулинорезистентности. Оптимальная порция — один неполный стакан (примерно 165 граммов) в первой половине дня. Максимально допустимая доза — до двух стаканов в сутки.

Однако увлекаться не стоит. Черешня содержит много фруктозы, которая при избытке способствует накоплению жира и метаболическому синдрому. Чтобы смягчить эффект, диетологи советуют есть ягоду после основного приема пищи, содержащего белок и клетчатку, передает «Крымская газета».

Вздутие и метеоризм после ягодного пира — тоже не редкость. Нутрициолог Ирина Шиманская объясняет: здоровый организм усваивает лишь 15–25 г фруктозы (примерно 300–500 г черешни). Избыток фруктозы и сорбита, а также клетчатка попадают в кишечник, становятся пищей для бактерий и вызывают дискомфорт.

Лайфхак от эксперта: перед тем как съесть ягоды, выпейте горячую воду (55–60°C) — это уменьшит вздутие. В черешне содержатся витамины А, В, С, Е, К, РР и множество минералов — калий, кальций, магний, железо, йод и другие. Поэтому в меру она очень полезна. Главное — знать норму.

источник: Комсомольская правда Крым

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