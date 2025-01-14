Сколько лет вашей газовой плите? За что могут оштрафовать владельцев квартир в 2025 году

В 2025 году вступают в силу изменения, которые затрагивают интересы собственников и арендаторов квартир. За что могут оштрафовать владельцев жилья, рассказали эксперты, опрошенные изданием «РБК Недвижимость».

Штраф за нарушение пожарной безопасности

С 1 января штраф за нарушение пожарной безопасности в многоэтажке вырос до 15 тыс. рублей. Ранее за это нарушение могли оштрафовать на сумму не более 10 тыс. рублей. Президент правозащитного фонда «Отечество» Артём Ананьев рассказал, за какие именно нарушения владельцам квартир грозит штраф. Пожарные люки на балконах нельзя загромождать мусором. В квартире не следует хранить легковоспламеняющиеся жидкости. За изменение направления открывания входной двери могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Ананьев напомнил, что жители многоэтажных домов несут ответственность за общедомовое имущество. Если ущерб нанесён по их вине, им придётся самостоятельно оплатить восстановительные работы.

Неуплата налогов с продажи квартиры

С 1 января 2025 года вырос штраф за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи жилья. Это связано с введением прогрессивной шкалы налогообложения. В этом году начала действовать пятиступенчатая система налоговых ставок на доходы физлиц, напомнила старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. При годовом доходе до 2,4 млн рублей действует ставка налога 13%. Часть годового дохода выше 2,4 млн рублей и до 5 млн рублей облагается налогом по ставке 15%. При годовом доходе свыше 5 млн рублей действует ставка 22% годовых. Эти правила применяются к доходам, полученным от продажи недвижимости. При продаже квартир и домов стоимостью выше 2,4 млн рублей налог от продажи вырастет. Юрист отметила, что размер штрафа при умышленной неуплате НДФЛ с доходов от продажи жилья составит 40% суммы налога. Штраф будут рассчитывать исходя из более высоких ставок налога.

Штраф за самовольную замену радиаторов

В 2025 году вводятся штрафы за самовольную замену радиаторов отопления. Чтобы обновить коммуникации отопительной системы, необходимо согласовать изменения с местными органами самоуправления, рассказал Артём Ананьев. Изменения в инженерных системах могут повлиять на качество отопления всего многоквартирного дома. Штраф за самовольную замену радиаторов составит 800 рублей. Если действия собственника приведут к протечке коммуникаций, при этом пострадает квартира соседей, нарушителю придётся за свой счёт делать ремонт и восстанавливать отопительную систему.

Нарушение норм эксплуатации газового оборудования

С 1 января увеличены штрафы за небрежное обращение с газовым оборудованием. Штраф для владельцев газовых плит составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Ранее штраф не превышал 2 тыс. рублей.

Артём Ананьев рассказал, за что могут оштрафовать:

срок службы газовой плиты более 20 лет. Газоснабжающая компания может отключить подачу газа, даже если плита качественно выполняет свои функции;

газовая плита самовольно перенесена. Согласно нормам, газовая плита должна находиться на кухне в специально отведённом месте. Ремонт, техническое обслуживание, перемещение газового оборудования разрешены только с привлечением специалиста газовой службы;

владелец жилого помещения отказывает в доступе работнику газовой службы, который должен провести техобслуживание газового оборудования. Время визита специалиста должно быть заранее согласовано;

собственник квартиры привлёк к диагностике или ремонту компанию, не располагающую законными полномочиями, — например, не имеющую аттестации.

источник: ЦИАН