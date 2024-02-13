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Сколько повторять, нельзя пьяным садиться за руль, даже за руль мопеда. Назидательная история из Ялты
Иллюстрация: pikist.com

Сколько повторять, нельзя пьяным садиться за руль, даже за руль мопеда. Назидательная история из Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:09 13.02.2024

Прокуратура Ялты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал, и после употребления алкоголя вновь стал управлять мопедом марки «Хонда». Двигаясь по автодороге «Ялта – Севастополь», мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — сообщили подробности в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Мопед марки «Хонда», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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