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Сколько в Севастополе стоит картофель? Сотрудники департамента сельского хозяйства провели мониторинг цен
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Сколько в Севастополе стоит картофель? Сотрудники департамента сельского хозяйства провели мониторинг цен

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:30 14.04.2025

В связи с обращениями граждан о стоимости картофеля сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города провели выездной мониторинг цен.

По данным Росстата, средняя цена картофеля в Севастополе составляет 90,4 рубля за килограмм, что соответствует уровню цен в Республике Крым.

Мониторинг, проведенный сотрудниками департамента, показал, что стоимость картофеля на рынках города варьируется от 70 до 95 рублей за килограмм. В торговых сетях цены составляют от 78,48 рублей (социальная цена по Меморандуму) до 119,90 рублей за килограмм.

Департамент отмечает, что изменение цен на картофель обусловлено сезонными факторами, в том числе: сокращением запасов овощей в хранилищах в зимне-весенний период и естественным уменьшением количества плодов надлежащего качества.

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Срок хранения прошлогоднего картофеля подходит к концу, и остатки реализуются по более высокой цене, которая компенсирует затраты производителей на сохранение продукции. Наблюдаемый рост цен является типичным сезонным явлением.

Появление картофеля нового урожая ожидается в конце мая – начале июня. Увеличение предложения и усиление конкуренции приведут к изменению цен.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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