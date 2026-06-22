Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму, получив помощь от государства
Новости Республики
Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства
фото: © РИА Новости . Дмитрий Дубов

Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму, получив помощь от государства

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:16 22.06.2026

Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе «Свое дело», разработанной при участии фонда «Защитники Отечества», и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.

По словам Трегуба, многие военнослужащие, возвращаясь из зоны СВО в мирную жизнь, продолжают работать на своих прежних рабочих местах, которые для них были сохранены в соответствии с законом.

Из этого числа около 60 человек уже зарегистрировались либо индивидуальным предпринимателем, либо стали самозанятыми, уточнил собеседник.
А направления в бизнесе выбирают самые разные: кто-то идет в сельское хозяйство, кто-то в охранный бизнес, кто-то в сферу образования, перечислил Трегуб. Есть ребята, которые хотят свою жизнь дальше продолжать в обучении молодежи, отметил гость эфира.

Трегуб подчеркнул, что программы поддержки фонд «Защитники Отечества» разрабатывает и курирует в сотрудничестве с соответствующими профильными министерствами.

И направлений очень много, – подытожил глава крымского отделения госфонда.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 10

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.