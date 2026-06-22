Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму, получив помощь от государства

Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе «Свое дело», разработанной при участии фонда «Защитники Отечества», и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.
По словам Трегуба, многие военнослужащие, возвращаясь из зоны СВО в мирную жизнь, продолжают работать на своих прежних рабочих местах, которые для них были сохранены в соответствии с законом.
Трегуб подчеркнул, что программы поддержки фонд «Защитники Отечества» разрабатывает и курирует в сотрудничестве с соответствующими профильными министерствами.
И направлений очень много, – подытожил глава крымского отделения госфонда.
источник: РИА Новости Крым
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