Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму, получив помощь от государства

Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе «Свое дело», разработанной при участии фонда «Защитники Отечества», и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.

По словам Трегуба, многие военнослужащие, возвращаясь из зоны СВО в мирную жизнь, продолжают работать на своих прежних рабочих местах, которые для них были сохранены в соответствии с законом.

Из этого числа около 60 человек уже зарегистрировались либо индивидуальным предпринимателем, либо стали самозанятыми, уточнил собеседник.

А направления в бизнесе выбирают самые разные: кто-то идет в сельское хозяйство, кто-то в охранный бизнес, кто-то в сферу образования, перечислил Трегуб. Есть ребята, которые хотят свою жизнь дальше продолжать в обучении молодежи, отметил гость эфира.

Трегуб подчеркнул, что программы поддержки фонд «Защитники Отечества» разрабатывает и курирует в сотрудничестве с соответствующими профильными министерствами.

И направлений очень много, – подытожил глава крымского отделения госфонда.

источник: РИА Новости Крым

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