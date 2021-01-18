Сколько выпало снега в Крыму и как снегопады помогли рекам и водохранилищам полуострова

Высота снежного покрова в Крыму — от 8 до 25 см. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» , со ссылкой на руководителя Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Высота снежного покрова на Ай-Петри 25 сантиметров, это очень хорошо, на Ангарском перевале – 12 сантиметров, это тоже хорошо, в восточных районах Крыма – 14 сантиметров, на Южном берегу – 8 сантиметров, такого давно не было, – сообщила Любецкая.

По ее словам, за выходные больше всего снега выпало в Крымских горах, на Южном берегу и востоке Крыма. Только за последние 12 часов на Ай-Петри выпало 22 мм осадков.

В Алуште 17 мм – мокрый снег и снег, Ангарский перевал – 11 мм. Везде шел снег различной интенсивности от слабого до умеренного, – добавила начальник гидрометцентра.

С начала месяца в разных районах Крыма выпало от 60% до 80% месячной нормы осадков.

На Ай-Петри – уже 70% месячной нормы выпало, Ангарский перевал – 60%, Симферополь – 70% нормы, Южный берег – 80% нормы. Наиболее сильные осадки у нас прошли 16 и 17 января в горах, южных и восточных районах. Это очень хорошо, до конца месяца есть вероятность осадков, может, мы приблизимся к месячной норме, – добавила Любецкая.

Морозные дни продлятся в Крыму до 20 января включительно, ожидается до 15 градусов мороза ночью и до 10 – днем (подробнее о погоде на полуострове — ЗДЕСЬ ). Потепление ожидается в ближайшую пятницу: днем температура поднимется до 9 градусов тепла, ночью также прогнозируется положительная температура.

Таяние снегов, уверяют специалисты пополнит и реки и водохранилища Крыма. Но и уже есть позитивные сдвиги: по состоянию на середину января два крымских водохранилища – Белогорское и Кутузовское – показали незначительный приток воды в размере около 330 тысяч кубометров. Об этом сообщает РИА Новости Крым , со ссылкой на Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации РК.

В Белогорском и Кутузовском на данный момент остается суммарно более 4,1 миллиона кубометров из 23,4 миллиона кубометров запасов во всех 14 водохранилищах естественного стока. Потери воды за последний месяц также по-прежнему исчисляются в миллионах кубометров, однако объемы потерь стали меньше: по сравнению с началом декабря, когда за месяц запасы воды в 14 водохранилищах сократились на 5,5 миллиона кубометров, за декабрь и первые дни января объемы уменьшились на 3,6 млн. кубов.