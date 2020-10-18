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Скончалась экс-директор Севастопольского художественного музея им. Крошицкого Наталья Бендюкова

Скончалась экс-директор Севастопольского художественного музея им. Крошицкого Наталья Бендюкова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:35 18.10.2020

Коронавирус забрал жизнь известного севастопольского искусствоведа, бывшего директора художественного музея имени М.П. Крошицкого Натальи Бендюковой. Об этом пишет ForPost, со ссылкой на музыковеда Анатолия Костенникова.

По его информации, Наталья Александровна скончалась 16 октября в Москве. Ей было 69 лет.

Напомним, художественным музеем Наталья Бендюкова руководила почти 30 лет: с 1986-го по 2015-й.

За годы руководства удалось значительно поднять авторитет музея: активизировать посещаемость учащимися школ города, разнообразить и увеличить число выставок из фондов, совместных выставок региональных союзов художников и мастеров из различных городов России и Украины. Увеличена вдвое музейная коллекция, которая в настоящее время превышает 10 тысяч (в 1986 году была менее 5 тысяч). В ноябре 1991 года музею было присвоено имя заслуженного деятеля искусств Украины М.П. Крошицкого. Музей повысил свою категорию (1996), стал членом Ассоциации заповедников и музеев Крыма. Благодаря сплоченной работе всего коллектива была достигнута широкая известность «Дома Крошицкого». Уже в XXI веке появились новые традиции: ежегодные «Декады памяти», Новогодние проекты, участие и многочисленные победы в Крымских музейных конкурсах; музей присоединился к Международной акции «Ночь музеев» и Всероссийской – «Ночь искусств». Благодаря возвращению в Россию появилась возможность более тесного сотрудничества с российскими музеями и Академией художеств. Совместно был осуществлен ряд выставочных проектов, — пишет ForPost.

В 2015 году по собственному желанию Наталья Бендюкова перешла на должность заместителя директора по выставочной работе Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого.

Скончалась экс-директор Севастопольского художественного музея им. Крошицкого Наталья Бендюкова

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