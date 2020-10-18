Скончалась экс-директор Севастопольского художественного музея им. Крошицкого Наталья Бендюкова

Коронавирус забрал жизнь известного севастопольского искусствоведа, бывшего директора художественного музея имени М.П. Крошицкого Натальи Бендюковой. Об этом пишет ForPost , со ссылкой на музыковеда Анатолия Костенникова.

По его информации, Наталья Александровна скончалась 16 октября в Москве. Ей было 69 лет.

Напомним, художественным музеем Наталья Бендюкова руководила почти 30 лет: с 1986-го по 2015-й.

За годы руководства удалось значительно поднять авторитет музея: активизировать посещаемость учащимися школ города, разнообразить и увеличить число выставок из фондов, совместных выставок региональных союзов художников и мастеров из различных городов России и Украины. Увеличена вдвое музейная коллекция, которая в настоящее время превышает 10 тысяч (в 1986 году была менее 5 тысяч). В ноябре 1991 года музею было присвоено имя заслуженного деятеля искусств Украины М.П. Крошицкого. Музей повысил свою категорию (1996), стал членом Ассоциации заповедников и музеев Крыма. Благодаря сплоченной работе всего коллектива была достигнута широкая известность «Дома Крошицкого». Уже в XXI веке появились новые традиции: ежегодные «Декады памяти», Новогодние проекты, участие и многочисленные победы в Крымских музейных конкурсах; музей присоединился к Международной акции «Ночь музеев» и Всероссийской – «Ночь искусств». Благодаря возвращению в Россию появилась возможность более тесного сотрудничества с российскими музеями и Академией художеств. Совместно был осуществлен ряд выставочных проектов, — пишет ForPost.

В 2015 году по собственному желанию Наталья Бендюкова перешла на должность заместителя директора по выставочной работе Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого.