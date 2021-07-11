Скоро месяц, как ливни вызвали подтопления в Керчи и Ялте, но не все последствия ЧС ликвидированы

Керчь.

В Керчи до сих пор в пунктах временного размещения находятся 130 человек, из них 29 – дети, а 10 – инвалиды.

Всего 17 июня было подтоплено 332 домовладений. Признано пострадавшими 1 986 человек.

728 транспортных средств подтоплены из-за подтопления.

Ялта.

В результате сильного ливня 18 июня в Большой Ялте было подтоплено: 90 частных домовладений с придомовыми территориями, из которых 19 были завалены грунтом, 3 дома разрушены, не подлежат капитальному ремонту. Также были подтоплены 59 многоквартирных домов, из которых 1 разрушен и не подлежит ремонту. В Ялте еще нужно очистить 3 заиленных подвальных помещений многоквартирных жилых домов Также пострадали 30 социально значимых объектов

На данный момент в пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе 6 детей.

Водоснабжение восстановлено. Но фиксируются случаи аварий на системах водоснабжениях, которые устраняются в штатном порядке.

Вода в сети пригодна для питья. На момент дезинфекции, согласно графику, употреблять запрещено. В остальное время рекомендовано Роспотребнадзором кипятить воду или использовать бутилированную.

Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам на сумму 33 030 000 рублей.