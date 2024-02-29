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«Скрасила одиночество» и обокрала кавалера. Поучительная история из Ялты
Кадр из х/ф "Бриллиантовая рука", Мосфильм, 1969. Реж. Л.Гайдай.

«Скрасила одиночество» и обокрала кавалера. Поучительная история из Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:24 29.02.2024

В полицию Ялты с заявлением о краже обратился 53-летний житель пригорода курорта. Мужчина накануне познакомился с женщиной. Пригласив спутницу к себе домой, ненадолго оставил гостью без присмотра, а после ее ухода обнаружил пропажу смартфона, двух банковских карт и 10 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая, в том числе за имущественные и наркопреступления, 29-летняя местная жительница.

Во время беседы со злоумышленницей сотрудники полиции установили, что похищенные деньги женщина потратила на личные нужды, а средствами, хранившимися на банковских картах, оплатила покупки в различных магазинах, после чего избавилась от улик, выбросив пластиковые карты, — рассказали в МВД по РК.

Стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемой и изъяли похищенный у заявителя мобильный телефон.

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Следователем отдела полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой может грозить до 6 лет лишения свободы.

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