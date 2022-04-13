Сквозь шквал огня и ярость противника. Минобороны РФ – о подвигах российских солдат и офицеров

Минобороны РФ продолжает ежедневную хронику горячих событий на Украине. Спецоперация продолжается несмотря на ярость врага, подпитываемого вооружением и деньгами «коллективным Западом». Героизм российских солдат и офицеров, их мужество, ратные навыки, боевой дух – ведут к победе.

Заместитель командира боевой машины ефрейтор Михаил Крылов, продвигаясь в составе досмотровой группы, обнаружил украинских диверсантов, готовящих нападение. Несмотря на превосходящие силы противника, Михаил одним из первых вступил с ними в бой — он получил ранение, но продолжил атаку. В результате формирование украинских боевиков было ликвидировано, а колонна ВС РФ без потерь продолжила движение.

Командир инженерной бригады полковник Роман Бриульский выполнял задачу по наведению и содержанию переправы через реку. Противник, находящийся на противоположенном берегу, начал обстрел позиций возводимой переправы. Однако, благодаря действиям полковника, мостовая переправа протяженностью около 100 метров через водную преграду все же была оборудована, а колонны российской техники своевременно переправились на другой берег и вытеснили противника.

Командир отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения старший сержант Владимир Ватрусенко в ходе освобождения населенного пункта от украинских националистов вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние, благодаря чему удалось сохранить боезапас и технику. После этого сержант вернулся и, несмотря на полученное осколочное ранение, вывез других раненных из-под огня и оказал им первую помощь.