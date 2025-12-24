Слабоумие и отвага: севастополец гонял по городу на снятом с учёта авто и с сотней штрафов за нарушения ПДД

В ноябре текущего года 18-летний предприимчивый парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину регистрировать не спешил – просто катался по городу. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал. Ошибочно полагал, что его манера езды останется безнаказанной. Не учел «Шумахер» только одного: профессионализм сотрудников Госавтоинспекции с отличным знанием законов. Полицейские не ездили за ним по всему городу с сиреной. Сопоставили данные, проанализировали маршруты и в один прекрасный день «бесплатные полеты» закончились на обочине под проблески маячков, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении «гонщика» автоинспекторы составили административный материал по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ «Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке», изъяли государственные номера предыдущего собственника и свидетельство о регистрации ТС.

Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов на общую сумму 119 250 рублей за систематические превышения скорости.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение в течение десяти дней со дня приобретения на него прав.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю