Слабоумие и отвага: севастополец гонял по городу на снятом с учёта авто и с сотней штрафов за нарушения ПДД

фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:26 24.12.2025

Во время рейда «Неплательщик» экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Севастополя установил и задержал снятый с учета автомобиль Audi с более чем сотней штрафов за нарушения ПДД.

В ноябре текущего года 18-летний предприимчивый парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину регистрировать не спешил – просто катался по городу. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал. Ошибочно полагал, что его манера езды останется безнаказанной. Не учел «Шумахер» только одного: профессионализм сотрудников Госавтоинспекции с отличным знанием законов. Полицейские не ездили за ним по всему городу с сиреной. Сопоставили данные, проанализировали маршруты и в один прекрасный день «бесплатные полеты» закончились на обочине под проблески маячков, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России по Севастополю. 

В отношении «гонщика» автоинспекторы составили административный материал по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ «Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке», изъяли государственные номера предыдущего собственника и свидетельство о регистрации ТС.

Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов на общую сумму 119 250 рублей за систематические превышения скорости.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение в течение десяти дней со дня приобретения на него прав.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

