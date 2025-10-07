Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Слабоумие и отвага: в Севастополе за сутки трое водителей попытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции
Новости Республики
Слабоумие и отвага: в Севастополе за сутки трое водителей попытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Слабоумие и отвага: в Севастополе за сутки трое водителей попытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:00 07.10.2025

Во время профилактического рейда «Встречная полоса» трое правонарушителей незаконным способом попытались избежать наказания за нарушения ПДД, чем ещё больше усугубили своё положение.

  • на улице Руднева автоинспекторы остановили автомобиль «ЗАЗ», под управлением 44-летнего водителя за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Находчивый нарушитель, полагая, что сможет договориться с полицейским, положил две тысячи рублей под пассажирский коврик служебного автомобиля.
  • на проспекте Генерала Острякова за выезд на полосу встречного движения остановлен Volkswagen под управлением 45-летнего водителя. Правонарушитель попытался откупиться, положив пять тысяч рублей в бардачок служебного автомобиля.
  • там же, на проспекте Генерала Острякова, за выезд на полосу встречного движения остановлен автомобиль «Лада» под управлением 49-летнего водителя. Пытаясь избежать ответственности, мужчина оставил две тысячи рублей в подстаканнике служебного автомобиля.
Узнайте больше:  4 миллиона ушли аферистам - севастопольцы продолжают расставаться с деньгами, общаясь с мошенниками

О произошедшем инспекторы Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на места была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении всех задержанных водителей составлены административные материалы за нарушения ПДД, а собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Взяткодателям грозит уголовная ответственность.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x