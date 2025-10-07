Слабоумие и отвага: в Севастополе за сутки трое водителей попытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции

Во время профилактического рейда «Встречная полоса» трое правонарушителей незаконным способом попытались избежать наказания за нарушения ПДД, чем ещё больше усугубили своё положение.
- на улице Руднева автоинспекторы остановили автомобиль «ЗАЗ», под управлением 44-летнего водителя за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Находчивый нарушитель, полагая, что сможет договориться с полицейским, положил две тысячи рублей под пассажирский коврик служебного автомобиля.
- на проспекте Генерала Острякова за выезд на полосу встречного движения остановлен Volkswagen под управлением 45-летнего водителя. Правонарушитель попытался откупиться, положив пять тысяч рублей в бардачок служебного автомобиля.
- там же, на проспекте Генерала Острякова, за выезд на полосу встречного движения остановлен автомобиль «Лада» под управлением 49-летнего водителя. Пытаясь избежать ответственности, мужчина оставил две тысячи рублей в подстаканнике служебного автомобиля.
О произошедшем инспекторы Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на места была вызвана следственно-оперативная группа.
В отношении всех задержанных водителей составлены административные материалы за нарушения ПДД, а собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Взяткодателям грозит уголовная ответственность.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
