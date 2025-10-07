Слабоумие и отвага: в Севастополе за сутки трое водителей попытались дать взятки сотрудникам Госавтоинспекции

В отношении всех задержанных водителей составлены административные материалы за нарушения ПДД, а собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Взяткодателям грозит уголовная ответственность.

О произошедшем инспекторы Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на места была вызвана следственно-оперативная группа.

