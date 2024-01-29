Слава Бонни и Клайда не давала покоя семейной паре из Армянска. Начали с магазина…

…Продолжили грабежом на улице. Закончили в суде.

Прокуратура Армянска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона и его сожительницы. На основании представленных прокуратурой доказательств они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как установлено в суде, в августе 2023 года мужчина и женщина прибыли в один из сетевых магазинов, откуда похитили корзину-тележку и продукты питания, чем причинили юридическому лицу ущерб на сумму более 4 тыс. рублей. Помимо этого, 6 октября 2023 года подсудимые напали на прохожего в районе улицы Иванищева в городе Армянске. Мужчина накинул на голову потерпевшего куртку, схватил и удерживал его. Потерпевший, опасаясь применения дальнейшего насилия, указал место, где находятся деньги, после чего женщина похитила находящиеся при нем 8 тыс. рублей. В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступлений признали, — рассказали в прокуратуре.

Суд откровенно пожалел незадачливых «Бонни и Клайда» и приговорил подсудимого к 1 году и 6 месяцам, а его сожительницу – к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Наказания назначены условно с испытательными сроками на 1 год каждому. Приговор в законную силу не вступил.