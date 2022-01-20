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Следком и прокуратура проводят проверки о нарушении прав онкобольного 8-месячного ребенка из Керчи

Следком и прокуратура проводят проверки о нарушении прав онкобольного 8-месячного ребенка из Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:30 20.01.2022

В Крыму организована процессуальная проверка сведений из СМИ о нарушении прав онкобольного 8-месячного ребенка из города Керчи, воспитывающегося в многодетной семье. Речь идет об этом материале НТВ.

В ходе мониторинга средств массовой информации в эфире одного из федеральных телеканалов был выявлен видеосюжет о многодетной семье из города Керчи. Сообщается, что женщину, воспитывающую пятерых детей, органы опеки намерены ограничить в правах в отношении самого младшего, 8-месячного Ромы, в связи с несвоевременным обращением матери к медикам. Сам мальчик сейчас находится с бабушкой в больнице, где идет подготовка к его операции. Однако многодетная мама с позицией органов опеки категорически не согласна.

По поручению Владимира Терентьева следственным отделом по городу Керчи в настоящее время организована процессуальная проверка по указанным обстоятельствам, в ходе которой тщательным образом будут изучены изложенные в телесюжете сведения, изучена обстановка в семье, дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, в том числе – по оказанию своевременной помощи данной семье, — сообщает Следком.

В прокуратуре Крыма также пообещали дать оценку действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики. Кроме того, прокуратурой Керчи в целях вынесения законного судебного решения обеспечивается участие в рассмотрении городским судом гражданского дела об ограничении женщины в родительских правах в отношении ее малолетнего сына.

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