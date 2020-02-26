Следком предъявил обвинение по факту убийства жителя Евпатории, совершенного… 25 лет назад

Бар «Лагуна», 12 ноября 1995 года…

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Евпатории, совершенного 12 ноября 1995 года. Как уточняет пресс-служба Следкома, в настоящее время от 62-летнего мужчины получена явка с повинной, следствием ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что примерно в 3 часа утра 12 ноября 1995 года между нетрезвыми посетителями бара «Лагуна», располагавшегося тогда в поселке Заозерное, произошел конфликт, в результате чего злоумышленник, которому на тот момент исполнилось 38-лет, нанес удары оппоненту ножом по лицу и в область груди, после чего скрылся.

В ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет местонахождение злоумышленника было установлено, он этапирован из Псковской области, где и скрывался, в Евпаторию для проведения следственных действий. В ходе проверки показаний на месте фигурант уголовного дела показал, как он совершил преступление и рассказал об обстоятельствах того дня. Установлены очевидцы и дополнительные свидетели тех событий. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, от него получена явка с повинной, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями следственного отдела по городу Евпатории и следователями-криминалистами управления криминалистики Главного следственного управления проводится весь необходимый объем следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что только в прошлом году крымскими следователями и следователями-криминалистами было раскрыто 29 преступлений прошлых лет.

Фото: Следком.