Следком проверяет пайки крымских школьников. К рыбным консервам – большие вопросы

В Республике Крым проводится проверка по факту предоставления школьникам некачественной продукции в составе сухпайков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту предоставления школьникам из города Саки некачественных консервов, которые были включены в состав сухих пайков. В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из новостных порталов Республики Крым было выявлено сообщение о том, что родители школьников при вскрытии рыбных консервов обнаружили — данная продукция испорчена и ее нельзя употреблять в пищу. По указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю следственным отделом по городу Саки была незамедлительно организована процессуальная проверка на предмет выяснения всех обстоятельств по данном инциденту, — сообщили в Следкоме.

В рамках проверки следствию предстоит установить процедуру закупки и предоставления школьникам сухпайков, ответственных за это должностных лиц, наличие у фирмы-поставщика необходимой разрешительной документации, иные обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Сандал поднялся в соцсетях. В продовольственных наборах (сухпайках), которые были выданы части школьников в Саках, оказались явно «не такие» рыбные консервы. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. Он извинился перед родителями школьников.

На сегодняшний день, мною даны поручения: выдачу данной продукции прекратить, ранее выданную изъять. Вместо этих консерв предусмотреть компенсационную выдачу продуктов, соответствующую стоимости нодополученных продуктов. Также, соответствующими структурами начата претензионная работа в отношении производителя, — написал на своей странице в Facebook сакский градоначальник.

В материале РИА Новости Крым уточняется: речь идет о консервированной сардине крымского изготовителя ООО «Фортуна».

И если кто не ленив, можно погуглить и найти отзывы прошлого и позапрошлого года о таких «сардинах». По какому же критерию такая продукция была отобрана для детских пайков? Наверное, по цене…