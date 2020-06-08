Следком проверяет ситуацию с выплатой материнского капитала двойняшкам из Севастополя

Следственный комитет проводит проверку сведений из СМИ по факту проблемной ситуации, сложившейся в семье жителя Севастополя, который в одиночку воспитывает 10-летних двойняшек.

В ходе мониторинга средств массовой информации Главным следственным управлением Следкома РФ по РК и г. Севастополю в эфире одного из телеканалов выявлен сюжет о том, что семью, где житель Севастополя в одиночку воспитывает 10-летних двойняшек, Пенсионный фонд готовится лишить через суд материнского капитала.

Как сообщают журналисты, в 2015 году мужчина обратился в Пенсионный фонд за оформлением этой выплаты, чтобы купить в ипотеку жилье, получил сертификат на свое имя. Оформил сделку, начал ремонт, однако Пенсионный фонд при повторной проверке выявил факт неправомерной выдачи государственных денег. Дело в том, что мать детей, лишенная прав на воспитание, не имеет российского гражданства и определенного места жительства, а, значит, ее право на материнский капитал перешло к отцу детей неправомерно.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал указание организовать проверку сведений из СМИ с целью выяснения всех обстоятельств по данной ситуации и недопущения нарушения прав несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, — сообщили в Следкоме.

Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления.