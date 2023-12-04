Следком проводит проверку сведений из соцсетей о неудачной операции в одной из частной клиник Севастополя

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка информации из социальных сетей о травмировании жительницы Москвы в результате проведения косметологических процедур в одной из частных клиник Севастополя.

В ходе мониторинга телеграмм-каналов были выявленные сведения об оказании некачественных услуг пластическим хирургом пациентке из столицы, в результате чего ей был причинен физический и моральный вред, — сообщили в Следкоме.

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В рамках процессуальной проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, будут установлены обстоятельства проведения пластических операций, дана оценка действиям медперсонала, проверено наличие разрешительных документов на таковой вид деятельности у клиники. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, — резюмировали в Следственном комитете.