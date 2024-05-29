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Следком разбирается в обстоятельствах и причинах нарушения жилищных прав жительницы Щелкино
Фото: Следком

Следком разбирается в обстоятельствах и причинах нарушения жилищных прав жительницы Щелкино

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:25 29.05.2024

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав жительницы Щелкино.

В социальных сетях сообщается, что в 2015 году аварийный дом в городе Щелкино, в котором по социальному найму проживала жительница региона, был снесен. Взамен органы местной власти предоставили женщине комнату в общежитии без надлежащих условий проживания, и она на протяжении трех лет вынуждена жить у знакомых. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым проводится процессуальная проверка, — сообщили в Следственном комитете.

Подчеркивается, что Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю представить доклад о ходе процессуальной проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав женщины.

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