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Следком занялся севастопольским ЖСК «Остряково»: у одних и тех же квартир – разные собственники
Фото: Следком

Следком занялся севастопольским ЖСК «Остряково»: у одних и тех же квартир – разные собственники  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:47 25.01.2021

Следком устанавливает обстоятельства двойных продаж квартир в многоэтажном долгострое.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по факту двойных продаж квартир в долгострое, озвученных сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов.

Сообщается, что жители города Севастополя на протяжении длительного времени не могут заселиться в собственные квартиры, которые они приобрели в жилищно-строительном кооперативе «Остряково» в 2015 году. Более того, пострадавшие пайщики сообщают, что в сентябре 2020 года узнали — у их квартир имеются другие собственники. В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, органами полиции расследуется уголовное дело. Сумма привлеченных денежных средств пайщиков составляет более 26 млн. рублей.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка с целью установления в действиях круга должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), при согласовании земельного участка и нарушений при возведении объекта, — сообщили в Следственном комитете.

Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Следком занялся севастопольским ЖСК «Остряково»: у одних и тех же квартир – разные собственники  

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