Следователи проверят доводы публикации одного из федеральных СМИ о нарушениях в парке «Тайган»

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследовался ряд уголовных дел в отношении учредителя парка львов «Тайган» Олега Зубкова в связи с получением посетителями и персоналом парка травм при общении с хищниками. По двум уголовным делам ранее состоялись обвинительные приговоры. В настоящее время расследуется два уголовных дела, одно из которых – по факту причинения тяжких травм самому Олегу Зубкову во время кормления им львов. Владимир Терентьев в рамках расследования уголовных дел поручил проверить все доводы, изложенные в публикации, дав им правовую оценку, — сообщили в пресс-службе ведомства.