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Что будет со львом, который напал на Олега Зубкова? Мнение ветеринара
фото: © РИА Новости Крым

Следователи проверят доводы публикации одного из федеральных СМИ о нарушениях в парке «Тайган»

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:42 26.06.2025

В ходе мониторинга интернет-пространства была выявлена статья о массовых нарушениях, допускаемых на протяжении длительного времени в парке «Тайган», отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием животных, а также бездействии контролирующих служб и структур.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследовался ряд уголовных дел в отношении учредителя парка львов «Тайган» Олега Зубкова в связи с получением посетителями и персоналом парка травм при общении с хищниками. По двум уголовным делам ранее состоялись обвинительные приговоры. В настоящее время расследуется два уголовных дела, одно из которых – по факту причинения тяжких травм самому Олегу Зубкову во время кормления им львов. Владимир Терентьев в рамках расследования уголовных дел поручил проверить все доводы, изложенные в публикации, дав им правовую оценку, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

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