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Следователи устанавливают обстоятельства в связи с отравлением жителей Керчи едой из доставки
Фото: Следком

Следователи устанавливают обстоятельства в связи с отравлением жителей Керчи едой из доставки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:30 01.10.2024

По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева была организована проверка сведений из соцсетей о массовом отравлении жителей Керчи.

В минувшие выходные жители Керчи заказывали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с идентичными симптомами в медицинские учреждения. В настоящее время всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты исследований. Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом — легальность деятельности общепита, — сообщили в Следкоме.

В связи с отравлением взрослых и несовершеннолетних жителей Керчи в результате потребления еды из службы доставки руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

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