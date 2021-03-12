Следователи установили личность вандала, осквернившего братские могилы советских воинов в Армянске

Следком провел проверку по факту осквернения братских могил советских воинов в Армянске.

Сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала «Группа братских могил Советских воинов 1941-1944 годов, 1946 года» совершен акт вандализма — полностью разбиты две мемориальные плиты и еще несколько повреждены. Сотрудниками Красноперекопского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по городу Армянску и оперативными сотрудниками УФСБ в короткие сроки были установлены все обстоятельства происшествия, — отметили в Следкоме.

Сотрудниками полиции в правоохранительные органы был доставлен злоумышленник, совершивший данное деяние. Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, который находился в гостях у родственников. Мужчина признался, что совершил содеянное в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Пока же речь идет о ст.243.4 УК РФ — «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».