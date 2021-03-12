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Следователи установили личность вандала, осквернившего братские могилы советских воинов в Армянске
Фото: Следком

Следователи установили личность вандала, осквернившего братские могилы советских воинов в Армянске

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:03 12.03.2021

Следком провел проверку по факту осквернения братских могил советских воинов в Армянске.

Сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала «Группа братских могил Советских воинов 1941-1944 годов, 1946 года» совершен акт вандализма — полностью разбиты две мемориальные плиты и еще несколько повреждены. Сотрудниками Красноперекопского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по городу Армянску и оперативными сотрудниками УФСБ в короткие сроки были установлены все обстоятельства происшествия, — отметили в Следкоме.

Сотрудниками полиции в правоохранительные органы был доставлен злоумышленник, совершивший данное деяние. Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, который находился в гостях у родственников. Мужчина признался, что совершил содеянное в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Пока же речь идет о ст.243.4 УК РФ —  «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Следователи установили личность вандала, осквернившего братские могилы советских воинов в Армянске

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