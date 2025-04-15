Следователи установили ряд допэпизодов противоправной деятельности должностных лиц Черноморского участка «Крымгазсети»

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении начальника Черноморского участка Евпаторийского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» и его подчиненного по факту получения взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
В ходе совместной деятельности следователей СК России, МВД по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, а также прокурорской проверки, выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности должностных лиц Черноморского участка предприятия «Крымгазсети».
Следователями Раздольненского межрайонного следственного отдела установлены следующие факты преступной схемы. Так, с апреля по декабрь 2024 года мастер участка подыскивал жителей Черноморского района, которым предлагал за взятку ускорить бесплатный процесс газификации их домов. Строительно-монтажная группа под руководством мастера вне очереди осуществила все работы, после чего сельчане передавали ранее оговоренные суммы денег в здании предприятия.
В настоящее время общая сумма установленных в качестве взяток денег составляет более 750 тысяч рублей. Ранее по ходатайству следователя судом начальнику участка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные возможные факты преступной деятельности должностных лиц, а также лиц, передававших денежные средства в качестве взяток.
источник: пресс-служба ГСУ СК России по РК и Севастополю
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