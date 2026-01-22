Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Следователи возбудят уголовное дело по факту травмирования ребенка в одном из торговых центров Симферополя
Новости Республики

Следователи возбудят уголовное дело по факту травмирования ребенка в одном из торговых центров Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:32 22.01.2026

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи следственного отдела по Центральному району города Симферополя устанавливают все обстоятельства травмирования несовершеннолетней.

В соцсетях сообщается, что в одном из торговых центров города Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.