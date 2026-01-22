Следователи возбудят уголовное дело по факту травмирования ребенка в одном из торговых центров Симферополя

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи следственного отдела по Центральному району города Симферополя устанавливают все обстоятельства травмирования несовершеннолетней.
В соцсетях сообщается, что в одном из торговых центров города Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
