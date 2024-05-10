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Следователи Ялты благоустроили сквер у памятника безвинно погибшим гражданам в посёлке Отрадное

Следователи Ялты благоустроили сквер у памятника безвинно погибшим гражданам в посёлке Отрадное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:49 10.05.2024

В канун Дня Победы офицеры ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю по традиции продолжают благоустраивать могилы бойцов Красной Армии и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Следователи Ялты благоустроили сквер у памятника безвинно погибшим гражданам в посёлке Отрадное

Руководитель следственного отдела по городу Ялта Максим Богданович вместе с личным составом организовали субботник у памятного знака на месте массовой гибели жителей в посёлке Отрадное.

В декабре 1941 года немецко-фашистские захватчики напали на Ялту. Более 2 тысяч человек, проживающих в еврейском квартале, были вывезены к поселку Отрадное и расстреляны.

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На месте массовой казни ялтинцев в 1957 году был установлен памятный знак, он представляет собой невысокую стелу на трехступенчатом постаменте с памятной табличкой, на которой нанесены имена погибших.

Следователи Ялты благоустроили сквер у памятника безвинно погибшим гражданам в посёлке Отрадное

Офицеры привели в порядок сам монумент и территорию вокруг него, почтив минутой молчания память безвинно убиенных фашистами жителей Ялты.

Следователи Ялты благоустроили сквер у памятника безвинно погибшим гражданам в посёлке Отрадное

Фото и материалы: пресс-служба регионального управления Следкома.

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