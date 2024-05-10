Следователи Ялты благоустроили сквер у памятника безвинно погибшим гражданам в посёлке Отрадное

В канун Дня Победы офицеры ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю по традиции продолжают благоустраивать могилы бойцов Красной Армии и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Руководитель следственного отдела по городу Ялта Максим Богданович вместе с личным составом организовали субботник у памятного знака на месте массовой гибели жителей в посёлке Отрадное.

В декабре 1941 года немецко-фашистские захватчики напали на Ялту. Более 2 тысяч человек, проживающих в еврейском квартале, были вывезены к поселку Отрадное и расстреляны.

На месте массовой казни ялтинцев в 1957 году был установлен памятный знак, он представляет собой невысокую стелу на трехступенчатом постаменте с памятной табличкой, на которой нанесены имена погибших.

Офицеры привели в порядок сам монумент и территорию вокруг него, почтив минутой молчания память безвинно убиенных фашистами жителей Ялты.

Фото и материалы: пресс-служба регионального управления Следкома.