Следователи Ялты передали на передовую для нужд разведбатальона партию гуманитарной помощи

Офицеры Следственного комитета России из Крыма и Севастополя продолжают поддерживать бойцов специальной военной операции адресной помощью, добрыми акциями, письмами, полными теплых строк. Следователи практически ежедневно находятся на связи с подшефными подразделениями, переживая за своих товарищей и справляясь об обстановке, чтобы в нужную минуту оперативно собрать необходимые посылки для фронта.

Руководитель следственного отдела по городу Ялта Максим Богданович вместе с сотрудниками подразделения направили через добровольцев волонтерского движения «Переправа» разведывательному батальону, который дислоцируется на донецком направлении, печки-буржуйки, маскировочные сети и сапоги. Вместе с посылками следователи попросили передать бойцам слова благодарности и пожелания скорейшей Победы, — сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

В минувшем году сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, являясь надежным тылом для подшефных подразделений, направляли на передовую медикаменты, теплые вещи и спальники, продукты и средства личной гигиены, приборы ночного видения и другую специализированную технику, лодку с мотором, модернизированную «Ниву» и генераторы.

Помимо гуманитарной помощи следователи неоднократно сдавали для бойцов кровь, помогали госпиталям, дети офицеров и кадеты писали трогательные письма для поддержки победного духа участников СВО. И эта миссия будет продолжена, пока не будут выполнены все поставленные задачи специальной военной операции.

Фото: Следком.