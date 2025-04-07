Следственное управление по РК и Севастополю призывает взрослых не оставлять детей без присмотра

Убедитесь, что:

окна в вашей квартире оборудованы специальными ограничителями открывания и детскими замками;

для проветривания помещения вы используете только вертикальный режим открытия окна;

вы не оставляете малыша одного в комнате с открытым окном, даже чтобы быстро выключить плиту на кухне;

в комнате, где проводит время малыш, вблизи окна нет никакой мебели, которую он мог бы придвинуть и взобраться на подоконник, пока вы отвлеклись на экран смартфона.

Если Вам стали известны факты нахождения ребенка в социально опасном положении, сообщите о случившемся в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по телефону: 8(3652) 799-721 или по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 8(3652) 799-722 или короткий номер 123 с мобильного телефона.

источник: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю