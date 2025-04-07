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Следственное управление по РК и Севастополю призывает взрослых не оставлять детей без присмотра
иллюстрация: pxhere.com

Следственное управление по РК и Севастополю призывает взрослых не оставлять детей без присмотра

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:47 07.04.2025

С наступлением теплой погоды на полуострове два малыша выпали из окон. Следователи СК тщательно разбираются в обстоятельствах каждого происшествия. Важно помнить, что нескольких секунд без вашего внимания достаточно, чтобы случилась беда! Эти простые правила помогут уберечь детей от несчастного случая, но только тогда, когда вы будете их соблюдать!

Убедитесь, что:

  • окна в вашей квартире оборудованы специальными ограничителями открывания и детскими замками;
  • для проветривания помещения вы используете только вертикальный режим открытия окна;
  • вы не оставляете малыша одного в комнате с открытым окном, даже чтобы быстро выключить плиту на кухне;
  • в комнате, где проводит время малыш, вблизи окна нет никакой мебели, которую он мог бы придвинуть и взобраться на подоконник, пока вы отвлеклись на экран смартфона.
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Если Вам стали известны факты нахождения ребенка в социально опасном положении, сообщите о случившемся в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по телефону: 8(3652) 799-721 или по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 8(3652) 799-722 или короткий номер 123 с мобильного телефона.

источник: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

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