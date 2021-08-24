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Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде – по факту водной блокады Крыма
Фото: Следком

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде – по факту водной блокады Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 24.08.2021

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид). Речь идет о водной блокаде Крыма.

Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала. В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась, — отметила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Подчеркивается, что отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение.

Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей, — уточнили в Следкоме.

Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде – по факту водной блокады Крыма

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