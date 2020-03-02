Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Следственный комитет России заинтересовался украинскими силовиками. Возбуждено уголовное дело

crimeapress_news

Следственный комитет России заинтересовался украинскими силовиками. Возбуждено уголовное дело
На фото из архива ФБ: 26 февраля 2014 года, Симферополь, площадь у здания республиканского парламента

Следственный комитет России заинтересовался украинскими силовиками. Возбуждено уголовное дело

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:30 02.03.2020

Крымское «дело 26 февраля» и его последствия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование российских следователей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в 2015-2016 годах следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма в ходе событий 2014 года. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Невзирая на установленные факты преступлений Чийгоза, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица, — сообщила Петренко. — По данному факту в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ («Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности)».

По данным Следкома, замначальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе — начальник следственного управления Сергей Пантелеев — при отсутствии каких-либо доказательств вынес сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины, в отношении российских следователей, необоснованно обвинив их в совершении особо тяжкого преступления — нарушении законов и обычаев войны.

Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту РФ носит лишь провокационный характер, — отметила Петренко.

Следователи устанавливают других сотрудников украинских правоохранительных органов, причастных преступлению.

Следственный комитет России заинтересовался украинскими силовиками. Возбуждено уголовное дело

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.