Следственный комитет заинтересовался водителем автобуса, высадившего ребёнка-льготника посреди трассы

Мы уже рассказывали о вопиющей истории, случившейся под Симферополем. Водитель маршрутного автобуса «Железнодорожный вокзал, Симферополь – Перевальное» высадил посреди дороги ребёнка-льготника. Грубо говоря, не пожелал везти «бесплатного пассажира». Как стало известно, водителя уже наказали, он уволен. Но может статься, что наказание последует еще более серьезное. Причем не только водителю, но и перевозчику. Следственный комитет вмешался и проводит проверку.

Вчера днем водитель автобуса «Богдан», следовавший по маршруту «Железнодорожный вокзал Симферополя – Перевальное» высадил на трассе в районе села Андрусово Симферопольского района на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий документ.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Симферопольскому району незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой необходимо не только установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям водителя автобуса предприятия, но и изучить доводы сельчан в СМИ об имевших место ранее подобных фактах, — сообщили в Следкоме.