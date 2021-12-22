Следственный комитет заинтересовался водителем автобуса, высадившего ребёнка-льготника посреди трассы

Прокуратура тоже подключилась.
Мы уже рассказывали о вопиющей истории, случившейся под Симферополем. Водитель маршрутного автобуса «Железнодорожный вокзал, Симферополь – Перевальное» высадил посреди дороги ребёнка-льготника. Грубо говоря, не пожелал везти «бесплатного пассажира». Как стало известно, водителя уже наказали, он уволен. Но может статься, что наказание последует еще более серьезное. Причем не только водителю, но и перевозчику. Следственный комитет вмешался и проводит проверку.
Вчера днем водитель автобуса «Богдан», следовавший по маршруту «Железнодорожный вокзал Симферополя – Перевальное» высадил на трассе в районе села Андрусово Симферопольского района на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий документ.
Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Симферопольскому району незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой необходимо не только установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям водителя автобуса предприятия, но и изучить доводы сельчан в СМИ об имевших место ранее подобных фактах, — сообщили в Следкоме.
Свою проверку проводит и крымская прокуратура.
В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — отметили в надзорном ведомстве.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя