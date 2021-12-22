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Следственный комитет заинтересовался водителем автобуса, высадившего ребёнка-льготника посреди трассы
Иллюстрация: Следком

Следственный комитет заинтересовался водителем автобуса, высадившего ребёнка-льготника посреди трассы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:36 22.12.2021

Прокуратура тоже подключилась.

Мы уже рассказывали о вопиющей истории, случившейся под Симферополем. Водитель маршрутного автобуса «Железнодорожный вокзал, Симферополь – Перевальное» высадил посреди дороги ребёнка-льготника. Грубо говоря, не пожелал везти «бесплатного пассажира». Как стало известно, водителя уже наказали, он уволен. Но может статься, что наказание последует еще более серьезное. Причем не только водителю, но и перевозчику. Следственный комитет вмешался и проводит проверку.

Вчера днем водитель автобуса «Богдан», следовавший по маршруту  «Железнодорожный вокзал Симферополя – Перевальное» высадил на трассе в районе села Андрусово Симферопольского района на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий документ.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Симферопольскому району незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой необходимо не только установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям водителя автобуса предприятия, но и изучить доводы сельчан в СМИ об имевших место ранее подобных фактах, — сообщили в Следкоме.

Свою проверку проводит и крымская прокуратура.

В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — отметили в надзорном ведомстве.

 

Следственный комитет заинтересовался водителем автобуса, высадившего ребёнка-льготника посреди трассы

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