Следственный комитет напоминает крымчанам номера телефонов и все необходимые каналы связи

Для удобства жителей Республики Крым и города Севастополя действуют различные каналы связи с ведомством. Их перечислили в региональном управлении Следственного комитета:

телефоны дежурного по управлению: (3652) 500-750; факс:(3652)62-10-81; +7-978-909-11-11;

телефон доверия: (3652) 500-751;

телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123; (3652) 500-760;

телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11;

«горячая линия» для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74.

Интернет-приемная: https://crim.sledcom.ru/folder/873453

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства Главного следственного управления; уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии, — отметили в Следкоме.

При особых обстоятельствах граждан личный прием руководством Главного следственного управления осуществляется дистанционно с использованием видеосвязи. Для записи и получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефонам: 8-(3652)-50-07-58, 8-(3652)-50-07-62.

Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим нами налажено общение с пользователями, которые могут обратиться в Главное следственное управление через аккаунт ВКонтакте по ссылке.

Также взаимодействие с гражданами ведется посредством ведомственного Telegram-канала @sledcomcrimea.

Подобное взаимодействие позволяет Главному следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Этому способствует и активная практика личных приемов граждан сотрудниками и руководством Главного следственного управления/ Так, с начала года Главным следственным управлением рассмотрено 5 628 обращений граждан, на личных приемах руководством и сотрудниками принято 2 277 человек по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — перечислили в Следкоме.

Подчеркивается, что прием граждан, работа с их обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности офицеров Следственного комитета Крыма и Севастополя.