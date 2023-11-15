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Следственный комитет напоминает крымчанам номера телефонов и все необходимые каналы связи
Фото: Следком

Следственный комитет напоминает крымчанам номера телефонов и все необходимые каналы связи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:42 15.11.2023

Для удобства жителей Республики Крым и города Севастополя действуют различные каналы связи с ведомством. Их перечислили в региональном управлении Следственного комитета:

  •  телефоны дежурного по управлению: (3652) 500-750; факс:(3652)62-10-81; +7-978-909-11-11;
  • телефон доверия: (3652) 500-751;
  • телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123; (3652) 500-760;
  • телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11;
  • «горячая линия» для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74.

Интернет-приемная: https://crim.sledcom.ru/folder/873453

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства Главного следственного управления; уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии, — отметили в Следкоме.

При особых обстоятельствах граждан личный прием руководством Главного следственного управления осуществляется дистанционно с использованием видеосвязи. Для записи и получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефонам: 8-(3652)-50-07-58, 8-(3652)-50-07-62.

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Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим нами налажено общение с пользователями, которые могут обратиться в Главное следственное управление через аккаунт ВКонтакте  по ссылке.

Также взаимодействие с гражданами ведется посредством ведомственного Telegram-канала @sledcomcrimea.

Подобное взаимодействие позволяет Главному следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Этому способствует и активная практика личных приемов граждан сотрудниками и руководством Главного следственного управления/ Так, с начала года Главным следственным управлением рассмотрено 5 628 обращений граждан, на личных приемах руководством и сотрудниками принято 2 277 человек по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — перечислили в Следкоме.

Подчеркивается, что прием граждан, работа с их обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности офицеров Следственного комитета Крыма и Севастополя.

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