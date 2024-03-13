Следственный комитет определит судьбу симферопольского военно-патриотического клуба «Ирбис»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о несогласии с планируемым сносом строения военно-патриотического клуба «Ирбис» в Симферополе.

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» поступило обращение, в котором выражается несогласие с планируемым сносом здания детско-юношеского военно-патриотического клуба «Ирбис» в городе Симферополе. Сообщается, что в 2021 году в помещении, в котором занимаются дети, прекращена подача электроэнергии, а в дальнейшем принято решение о демонтаже строения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах, — сообщили в Следственном комитете.