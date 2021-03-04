Слушания по скифскому золоту в суде Нидерландов возобновятся в мае-июле

Точная дата будет зависеть от занятости сторон.

Апелляционный суд в Амстердаме возобновит слушания по скифскому золоту, вывезенном из Крыма, в мае-июле, сообщила ТАСС ТАСС генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Сроки очень расплывчатые. Нас проинформировал апелляционный суд, что только в мае-июле 2021 года состоятся дальнейшие слушания. Точная дата будет занята позднее в зависимости от занятости сторон, — сказала Умрихина.

По ее данным, сторонам предоставят по 45 минут для выступления.

Они будут представлять нашу позицию: про наши имущественные права и конвенция ЮНЕСКО, которая касается музейных взаимоотношений, — добавила гендиректор музея.

В октябре суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье, рассматривавшем дело о скифском золоте. Вместо него назначили судью Джерарда Левина. До 19 января адвокаты, представляющие крымские музеи, передали в суд дополнительные документы о принадлежности коллекции. Ранее представители крымских музеев неоднократно отмечали, что Украина своими действиями намеренно затягивает судебный процесс.