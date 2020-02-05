Смертельное ДТП на трассе «Евпатория – Черноморское»: погибли мужчина и ребенок, еще пятеро пострадали

Накануне вечером (в 21:30) на трассе «Евпатория – Черноморское», в районе поворота на село Наташино (Сакского района) произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек. Из них двое (мужчина и маленький ребенок) получили травмы несовместимые с жизнью.

На 44 км+450 м автодороги «Черноморское — Евпатория»водитель автомобиля ВАЗ-211240, 1991 г.р., двигаясь со стороны поселка Черноморское — в сторону Евпатории, по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с легковым автомобилем «GEELY-MR7151A», за рулем которого находился гражданин 1994 г.р., двигавшимся во встречном направлении по своей полосе движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир, 2019 г.р., автомобиля «GEELY-MR7151A» были смертельно травмированы, а водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-211240, а также два пассажира автомобиля «GEELY-MR7151A», в том числе несовершеннолетний 2015 г.р., получили телесные повреждения, — сообщили в МВД по РК.

На месте страшной аварии работали все оперативные службы. Выживших «вырезали» из покореженных авто. Все они были доставлены в Евпаторийскую горбольницу.

По предварительной информации, оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото: МЧС РК.