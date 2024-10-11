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Смертельное ДТП на трассе "Симферополь - Красноперекопск": лобовое столкновение, двое погибших

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь — Красноперекопск»: лобовое столкновение, двое погибших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:41 11.10.2024

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Симферополь — Красноперекопск». Авария, унесшая две жизни, произошла накануне вечером, в 19:30 на 41-м км трассы.

Водитель, 1967 года рождения, управляя автомобилем «RENAULT LOGAN» двигаясь со стороны г. Красноперекопск в направлении г. Симферополь, находясь на встречной полосе (по неизвестным причинам), совершил лобовое столкновение с автомобилем ВА3-21101, под управлением мужчины 1995 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили смертельные травмы, — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Смертельное ДТП на трассе "Симферополь - Красноперекопск": лобовое столкновение, двое погибших

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