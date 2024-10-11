Смертельное ДТП на трассе «Симферополь — Красноперекопск»: лобовое столкновение, двое погибших

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Симферополь — Красноперекопск». Авария, унесшая две жизни, произошла накануне вечером, в 19:30 на 41-м км трассы.

Водитель, 1967 года рождения, управляя автомобилем «RENAULT LOGAN» двигаясь со стороны г. Красноперекопск в направлении г. Симферополь, находясь на встречной полосе (по неизвестным причинам), совершил лобовое столкновение с автомобилем ВА3-21101, под управлением мужчины 1995 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили смертельные травмы, — сообщили в ГИБДД.