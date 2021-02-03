Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: под колеса грузовика попал пешеход

На трассе «Симферополь – Красноперекопск», в районе села Войково произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Водитель грузового автомобиля «Scania» с полуприцепом, двигаясь со стороны Красноперекопска в сторону Симферополя, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход 1961 года рождения смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.