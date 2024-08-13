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Смертельное на трассе «Симферополь – Ялта»: погибла женщина, ехавшая на велосипеде

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: погибла женщина, ехавшая на велосипеде

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:20 13.08.2024

Утром 11 августа (в 7:30) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в котором погибла 52-летняя женщина.

Водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем «Хендай акцент», допустил наезд на гражданку, 1972 года рождения, которая управляла велосипедом в попутном направлении, двигаясь по правому краю проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина смертельно травмирована, – сообщили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку.

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