Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: погибла женщина, ехавшая на велосипеде

Утром 11 августа (в 7:30) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в котором погибла 52-летняя женщина.

Водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем «Хендай акцент», допустил наезд на гражданку, 1972 года рождения, которая управляла велосипедом в попутном направлении, двигаясь по правому краю проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина смертельно травмирована, – сообщили в ГИБДД.