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Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Зуи автобус столкнулся с грузовиком
Скриншот: ВК

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Зуи автобус столкнулся с грузовиком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:08 30.12.2019

Один человек погиб. Трое госпитализированы.

На трассе «Таврида» в сложных погодных условиях (туман и мокрая дорога) произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека, один из них – погиб. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик MAN.

Водитель рейсового автобуса, двигаясь из Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN.  Один человек погиб — водитель автомобиля MAN. Три человека пострадали, среди них один пассажир грузовика и двое пассажиров автобуса, — рассказали в ГИБДД.

ДТП случилось в районе первого поворота на поселок Зуя. На месте аварии работали все оперативные службы. Три человека госпитализированы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Зуи автобус столкнулся с грузовиком

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