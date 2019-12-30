Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Зуи автобус столкнулся с грузовиком

Один человек погиб. Трое госпитализированы.

На трассе «Таврида» в сложных погодных условиях (туман и мокрая дорога) произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека, один из них – погиб. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик MAN.

Водитель рейсового автобуса, двигаясь из Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN. Один человек погиб — водитель автомобиля MAN. Три человека пострадали, среди них один пассажир грузовика и двое пассажиров автобуса, — рассказали в ГИБДД.

ДТП случилось в районе первого поворота на поселок Зуя. На месте аварии работали все оперативные службы. Три человека госпитализированы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.