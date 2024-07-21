Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: водитель не заметил остановившийся грузовик

В Крыму сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Страшная авария, в которой пострадали 6 человек, произошла ночью (в 23:35) 20 июля на трассе «Таврида», близ села Жемчужина Крыма Кировского района.

26-летний водитель автомобиля «Opel Vivaro», двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя осуществил выезд за пределы проезжей части справа, где осуществил наезд на стоящее транспортное средство «Scania», которое стояло на обочине из-за технической неисправности с выставленным знаком аварийной остановки. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован 27-летний пассажир автомобиля «Opel Vivaro». Четверо пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, где скончалась 16-летняя пассажирка, – сообщили в ГИБДД.

Всего в минивэне «Opel Vivaro» находилось 7 человек.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Проверку проводит прокуратура Крыма. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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