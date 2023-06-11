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Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:38 11.06.2023

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Бахчисарайском районе. Смертельная авария произошла сегодня утром, в 10:10 на автодороге «Береговое – Бахчисарай». Четыре человека погибли на месте.

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

Водитель автомобиля «КIА» допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Dacia Logan». В результате ДТП погибли женщина-водитель автомобиля «КIА», водитель и два взрослых пассажира из «Dacia Logan». Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в «Логане», — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

К сожалению, в больнице скончался 17-летний пассажир «Dacia Logan».

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Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

На месте ДТП работали все аварийные службы. Полиция проводит проверку, к ней подключилась и прокуратура.

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

Фото: МВД по РК.

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