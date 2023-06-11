Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма – в лобовом столкновении иномарок погибло пять человек

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Бахчисарайском районе. Смертельная авария произошла сегодня утром, в 10:10 на автодороге «Береговое – Бахчисарай». Четыре человека погибли на месте.
Водитель автомобиля «КIА» допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Dacia Logan». В результате ДТП погибли женщина-водитель автомобиля «КIА», водитель и два взрослых пассажира из «Dacia Logan». Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в «Логане», — сообщили в ГИБДД.
К сожалению, в больнице скончался 17-летний пассажир «Dacia Logan».
На месте ДТП работали все аварийные службы. Полиция проводит проверку, к ней подключилась и прокуратура.
Фото: МВД по РК.
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