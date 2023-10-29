Смертельное ДТП в Джанкойском районе: пешеход шел по обочине, мотоцикл не вписался в поворот

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Джанкойском районе, в котором погиб пешеход.

28 октября, в 13:00 водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер», без государственного регистрационного знака, гражданин, 1980 г.р., в Джанкойском районе, вблизи с. Новая Жизнь, двигаясь на автодороге «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск» со стороны Джанкоя в направлении Феодосии, при заезде на закругление не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, где допустил наезд на пешехода, 1954 г.р., который двигался в попутном направлении по обочине. В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, а водитель мотоцикла получил травмы разной степени тяжести, — сообщили в МВД по РК.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По имеющимся данным, водитель мотоцикла ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина судом был лишен права управления транспортным средством.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по ч.4 ст.264 УК РФ, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.