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Смертельное ДТП в Феодосии: женщина переходила дорогу и не заметила автобус

Смертельное ДТП в Феодосии: женщина переходила дорогу и не заметила автобус

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:45 01.10.2024

Водитель автобуса тоже не заметил пешехода…

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина, 1961 года рождения. Трагедия произошла накануне днем, в 15 часов в Феодосии, на ул. Октябрьской.

Из сводки ГИБДД:

65-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ Vector Next», совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, который не убедился в безопасности перехода, не оценил расстояние и скорость до приближающегося транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила смертельные травмы.

Как водитель автобуса № 1А «Городская больница — село Ближнее» (еще и с сорока пассажирами) не заметил в трех метрах пешехода, переходившего дорогу? Как женщина решилась выйти на проезжую часть, не увидев приближающийся автобус? Вопросы… Самый простой ответ: трагическое стечение обстоятельств. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Сети появилось видео самого момента ДТП… По этическим причинам не покажем, но ссылку дадим —  вот она. Жуть просто… Как же просто в одночасье лишиться жизни…

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