СМИ: арестованный в Крыму украинский шпион — не кадровый разведчик, то точно «засланный казачок»

Арестованный в Крыму украинский «разведчик» по фамилии Есипенко действительно шпионил на полуострове, но был наёмником, как бы «журналистом». Как сообщает «ПолитНавигатор» , гражданин России Есипенко проживал на Украине и прибыл на полуостров незадолго до празднования седьмой годовщины Русской весны. Он являлся сотрудником финансируемого США издания «Крым.Реалии» (признано в РФ иноагентом – ред.). Среди его задач был сбор компромата на украинских политиков – об их недвижимости на территории полуострова. Причем, как на Виктора Медведчука, так и на Владимира Зеленского.

Гражданин этот является журналистом информационного издания, которое постоянно публикует антироссийские статьи – «журналистские расследования» в основном о том, что крымчане якобы недовольны российской властью. С учётом имеющейся информации, можно с абсолютной уверенностью заявить, что все свои тексты так называемый журналист этого так называемого СМИ согласовывали со Службой внешней разведки Украины. Что вполне логично. На сайте «Крым.Реалии» (признан в РФ иноагентом – ред.), указано, что они являются крымским проектом «Радио Свобода» (признан в РФ иноагентом – ред.), который был запущен сразу после «аннексии» Россией Крымского полуострова. Финансируется это СМИ Конгрессом США. Так что возникает резонный вопрос, а на кого работают «Крым.Реалии»? Исходя из вышеизложенного – на украинские и американские спецслужбы. Получается, что так называемые борцы за демократию и свободу слова, – просто голос западных спецслужб. Ни больше, ни меньше, — пишет журналистка Юлия Витязева.

По некоторым данным, Есипенко постоянно проживает в Кривом Роге Днепропетровской области. Его появление в Крыму, еще и накануне 18 марта – явно не случайно.

Не исключено также, что спецслужбы Украины могли отправить Есипенко для участия в диверсиях и провокациях, которые готовились ими накануне годовщины крымского референдума. Не зря ведь у него было с собой взрывное устройство. Как мы знаем, украинским спецслужбам не впервой использовать диверсантов на Крымском полуострове, — размышляет Витязева.

Интересно, что и ТАСС (со ссылкой на собственные источники) подтверждает: Есипенко работал на информационный портал «Крым. Реалии» (признан в РФ иноагентом – ред.).

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что мужчина собирал информацию для украинских спецслужб. В автомобиле задержанного было обнаружено взрывное устройство. По данным ФСБ, россиянин осуществлял фотофиксацию и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. В суде сообщили, что мужчина имеет гражданство РФ и Украины, он помещен под стражу до 11 мая.

Задержание и арест «шпиона-журналиста» прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, никаким «агентам» не удастся дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Раскачать ситуацию в российском Крыму все равно не удастся. Все 7 лет различные проукраинские, так сказать, выкормыши пытаются вот такие вещи делать, — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия-1» .

Он также пожелал Киеву тратить силы, направленные против Крыма, «на повышение социально-экономической ситуации в своей стране«.