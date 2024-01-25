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СМИ Никарагуа заинтересованы в объективной информации о ситуации в у

СМИ Никарагуа заинтересованы в объективной информации о ситуации в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:40 25.01.2024

Обстановка в Республике Крым спокойная, экономика российского региона развивается, наблюдается рост поступлений в бюджет и числа малых и средних предприятий. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико в ходе встречи крымской делегации с представителями СМИ и гражданского общества Никарагуа.

Интерес к Крыму у СМИ Никарагуа достаточно высокий. На встрече задавались разные вопросы, интересовались подробностями о жизни крымчан. Нам скрывать нечего, республика после воссоединения с Россией начала бурное развитие, которое отмечается во всех сферах экономической деятельности, а также в социальной, здравоохранении, туризме, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По ее словам, во встрече приняли участие представители около 20 никарагуанских СМИ. Встреча проходила под эгидой Совета по взаимодействию со СМИ и гражданским обществом Республики Никарагуа. В ней участвовали руководители ведущих телеканалов, радиостанций, интернет и печатных изданий, журналистских организаций Никарагуа.

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Ирина Кивико отметила, что обсуждалась возможность налаживания сотрудничества между СМИ Никарагуа и Крыма, создания совместных проектов.

источник: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

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