 СМИ: отчисления «в пользу третьих лиц» сводят на нет экономическую выгоду от Крымского моста

Бензин в Крыму подешевел на 1 рубль. Это хорошо. Но происшедшее – итог договоренностей трейдеров и местной власти. Не более. Экономических предпосылок для падения цены на топливо нет. И грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту не снижает цены, наоборот, способствует их росту. А все дело… в дополнительных «оброках» и затратах на каждую цистерну, каждый «опломбированный» вагон, направляющийся с материка на полуостров. «КоммерсантЪ» подробно изучил ситуацию и «по полочкам» разложил все эти отчисления «в пользу третьих лиц». Приводим расследование «Ъ» полностью.

Устройства ГЛОНАСС оказались неподъемными для цистерн с бензином.

Как выяснил “Ъ”, поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым. Накануне пуска грузового движения по мосту Росжелдор предписал оснащать вагоны дорогостоящей электронной пломбой ГЛОНАСС, аренда которой сопоставима по цене с арендой вагона, а на паромной переправе возникли сложности с согласованием заявок. Минэнерго уже предлагает смягчить ограничения, которые грозят дефицитом бензина в Крыму в разгар туристического сезона, и увеличить частоту паромов.

Хотя с 1 июля открыто грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, грузоотправители и железнодорожники фактически не могут отправлять в регион топливо.

Как рассказывают источники “Ъ”, 10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, требующие по соображениям безопасности оснащать электронными пломбами ГЛОНАСС все грузовые вагоны, следующие по мосту.

В АО ГЛОНАСС “Ъ” уточнили, что компания не выпускает пломбы, а использует изделия сторонних производителей для передачи информации в системы мониторинга.

Производить и устанавливать пломбы может любая организация, чьи решения соответствуют определенным техническим требованиям,— говорят в компании, отмечая, что рынок поставщиков подобных устройств, формирующих единую цифровую среду транспортного комплекса, «должен оставаться открытым и конкурентным, важно избегать монополии».

Однако один из собеседников “Ъ” поясняет, что сейчас ОАО РЖД принимает к перевозке вагоны, оснащенные пломбами только АО «Инженерный промышленный концерн «Страж»» (по данным СПАРК, принадлежит физлицам, с 2016 года официальный поставщик навигационных пломб по соглашению с АО ГЛОНАСС). Аренда пломбы стоит 960 руб. за вагон в сутки, что сопоставимо с ценой аренды самого вагона, подчеркивает источник “Ъ”.

Перевозка на пароме обходилась в те же 1–1,2 тыс. руб. за вагон, то есть «эффективность» строительства Крымского моста по сравнению со стоимостью проезда на пароме сведена к нулю, — подчеркивает он.

Другой собеседник “Ъ” на рынке уточняет: установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся в 500 руб. за каждую операцию, аренда — 1 тыс. руб. за вагон в сутки, при этом на некоторые типы вагонов (например, крытые и нефтебензиновые цистерны) нужно навешивать две пломбы.

При этом, говорят оба источника “Ъ”, перевозки опасных грузов уже в обязательном порядке требуют сопровождения ведомственной охраной ОАО РЖД и оснащения запорными устройствами. В результате, отмечают участники рынка, сборы в пользу третьих лиц поглощают потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост.

С учетом среднесетевых показателей оборота вагонов (более 18 суток в мае) расходы по пломбам составят около 26 тыс. руб. на вагон, — оценивает один из собеседников “Ъ”.

В ГЛОНАСС считают, что стоимость аренды навигационных пломб «Страж» — самая низкая на рынке в сравнении с другими производителями, например, есть пломбы более чем за 2 тыс. руб. Действительно, согласно прейскуранту на сайте ООО «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП, подконтрольно «РТ-Инвест Транспортные системы», совладельцами которого являются «Ростех» и Игорь Ротенберг), аренда пломбы обходится в 2,5 тыс. руб. в сутки. При сегодняшних ставках это соответствует суточной аренде трех полувагонов. ЦРЦП является оператором системы транзита санкционных товаров по территории РФ, запущенной 15 июля.

Между тем с паромным путем также возникли сложности с 3 июля: как говорит один из источников “Ъ”, ОАО РЖД не согласовывает заявки на железнодорожно-паромную перевозку по шесть-семь суток, что приводило к простоям вагонов на заводах в ожидании приема к перевозке и, как следствие, к остановке новых отгрузок в адрес потребителей полуострова. Получается, что ОАО РЖД отказывается принимать грузы для перевозки в паромном сообщении, а отправлять их по мосту возможности нет. В ОАО РЖД не комментируют ситуацию с заявками.

По словам источников “Ъ”, задержки и лишние расходы привели к дефициту бензина в Крыму в разгар туристического сезона. АИ-95 скоро исчезнет из продажи, или цены достигнут недоступного уровня, говорит он.

Собеседник на топливном рынке также подтвердил “Ъ” сложности с поставками нефтепродуктов. Нефтекомпании начали присылать продления июньских сделок до конца июля, ссылаясь на то, что заключают договоры для перевозки по мосту. ОАО РЖД действительно не согласовывало заявки по парому, но сейчас ситуация изменилась, так как «уже дошла до верха», утверждает собеседник. По его словам, стало понятно, что если будет так продолжаться, то Крым может остаться без топлива. По мосту пока составы с топливом никому на полуострове не доходили, утверждает собеседник “Ъ”.

Представитель одного из крупных крымских нефтетрейдеров подтвердил “Ъ”, что горюче-смазочные материалы в Крым по мосту через Керченский пролив пока не доставляются:

Мы как доставляли паромом, так и доставляем. Остальное выясняйте в КЖД (ФГУП «Крымская железная дорога»).

В КЖД на звонки “Ъ” не ответили.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал “Ъ”, что слышал о правилах безопасности и пломбах ГЛОНАСС. Однако он считает, что эти нормы увеличивают стоимость доставки топлива на полуостров незначительно.

Пусть вешают пломбы в Темрюке, а в Крыму снимают. 900 руб. на пломбу. Пусть цистерна, например, из Саратова, хотя крымские трейдеры возят (топливо.— “Ъ”) из Славянска-на-Кубани, а это еще ближе, идет десять суток. 9 тыс. руб. на вагон при тарифе 109 тыс. руб. на вагон в одну сторону — это копейки. Иначе для чего мы строили мост? Думаю, не для того, чтобы через переправу ездить,— сказал господин Цуркин.

Между тем, по данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая до 1 июля выросли на 8,5%.

Стоимость топлива марки АИ-95 достигла почти 53 руб. В своем письме в Минтранс 14 июля заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак отмечал «критическую ситуацию» с поставками нефтепродуктов в Крым (копия есть у “Ъ”), утверждая со ссылкой на нефтяников, что причиной стал как раз приказ Росжелдора о пломбах. Для обеспечения растущих потребностей в топливе в курортный сезон господин Грабчак просит в июле—августе временно смягчить требования к перевозке нефтепродуктов в прямом железнодорожном сообщении на станции КЖД. Кроме того, замминистра считает целесообразным перевести режим работы парома с дневного на круглосуточный или увеличить количество рейсов.

На рост стоимости топлива, в том числе в Крыму, обратила внимание и «Деловая Россия», глава которой Алексей Репик 15 июля направил письма министру энергетики Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву (копии есть у “Ъ”, в «Деловой России» подтвердили факт их отправки). В них говорится, что «повышение цен на моторное топливо для очень многих отраслей бизнеса и регионов (например, для Республики Крым) может стать критичным стоп-фактором для реализации правительственных мер по восстановлению экономики». Глава Крыма Сергей Аксенов 15 июля заявил, что власти региона договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 руб.

После сдачи номера в печать в Минтрансе “Ъ” сообщили, что с начала грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту в сторону полуострова было перевезено 478 вагонов, груженых каменным углем, строительными и лесными грузами, другими видами грузов. Из Крыма, в свою очередь, перевезено 442 вагона с химикатами, содой, флюсами, а также порожние вагоны.

Для перевозки до конца июля заявлено и принято в план перевозки в Крым 279 вагонов, поясняют в Минтрансе, в том числе 233 вагона с нефтепродуктами и сжиженными углеводородными газами (СУГ).

15 июля на Крымскую железную дорогу для перевозки через Крымский мост поступил очередной состав из 25 вагонов с авиатопливом для Симферопольского аэропорта, рассказывают в министерстве, добавляя, что «перевозка осуществлялась с учетом реализации требований приказа Росжелдора от 10 июня».

Исходя из проведенного КЖД сравнительного анализа перевозки нефтепродуктов со станции Новоярославская до станции Симферополь-Грузовой в сопоставимых условиях в прямом сообщении через мостовой переход и перевозки в смешанном сообщении через паромную переправу, экономия при перевозке в прямом сообщении на один вагон составила 43,5 тыс. руб.,— говорят в Минтрансе.— Прямое железнодорожное сообщение позволило отправителю груза отказаться от оплаты морского участка пути и за счет изменения схемы тарифообразования снизить стоимость перевозки на 23% на каждый вагон. Учитывая данную информацию, можно сделать вывод о том, что грузоотправители готовы осуществлять перевозку в прямом железнодорожном сообщении через Керченский пролив на предлагаемых условиях.

Это также позволяет строить уверенные прогнозы роста объемов таких перевозок, добавляют в министерстве.