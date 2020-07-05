СМИ: отели Черноморского побережья повысили цены из-за закрытых границ. В Крыму опровергают

Забронировать гостиницу в хороших отелях Кубани и Крыма на июль и август уже почти невозможно, сообщает «Интерфакс» . Мало того, опрошенные агентством эксперты туротрасли в один голос заявили: качественные отели Черноморского побережья поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом — многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.

В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах, — рассказали в компании «Интурист».

Подтверждают эту информацию и в компании TEZ Tour:

Многие популярные объекты уже встают на «стоп», и туристам приходится передвигать даты своего путешествия.

Как сказали в объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», туристы не могут получить даже давно забронированные номера.

Самые популярные отели на июль уже в «стопе». То есть, сейчас через туроператоров подтверждения дожидаешься от трех дней до недели и даже больше. Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы, мы взамен предлагаем другие объекты размещения, чтобы все-таки дать им возможность отдохнуть, — отметила директор департамента развития сети Юлия Высоцкая.

Примеры? В Евпатории в парк-отеле «Романова» 3*, который работает по системе «все включено», забронированы почти все номера до 23 августа. В «Ялте Интурист» остались номера категории «Стандарт» с заездами 8 июля и далее с 26 июля…

Как считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг России вместо заграницы.

В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5*, — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, турпоток в Крым и Краснодарский край вырос за счет туристов с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые почти никогда не отдыхали на Черном море, им ближе и дешевле обходились поездки в Китай, Южную Корею и Таиланд. Как отмечает Мкртчян, из-за того, что у россиян с севера страны отпуск длится дольше, они бронируют размещение минимум на 10 дней, а зачастую и на две недели.

По словам Мкртчяна, отели Кубани повышают цены на 50%, а в Крыму — до 100%.

Например, размещение в гостинице 4-5* Краснодарского края стоило 10 тысяч рублей в сутки, а стало 15 тысяч рублей. То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник, — пояснил эксперт.

Подтвердили повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в «Интуристе».

Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены. Цены на различные периоды могут меняться в зависимости от текущих продаж и загрузки конкретного отеля, — уточнили в компании, добавив, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3-5%.

Вывод: цены на размещение как в Краснодарском крае, так и в Крыму будут повышаться, пока будет такой активный спрос.

В 2019 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн. туристов, в Крыму — 7 млн. туристов. В Турцию в том же году отправились 7 млн., в Таиланд — почти 1,5 млн., в Испанию — более 1,2 млн., в Италию — около миллиона. В ОАЭ и Германии отдохнули по 750 тыс. российских туристов, в Греции и на Кипре — более чем по 600 тыс. Всего в 2019 году россияне совершили 18 млн. поездок за рубеж с целью туризма. А теперь, представьте, что хотя бы половина этих туристов в этом году «вынужденно» отправится в Крым..

Такой статистике будут рады не только отельеры, но и крымские власти. Последние, к слову, опровергают рост цен на размещение в отелях и пансионатах полуострова.

Цены на отдых в отелях Крыма после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом, заявил в субботу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк. Он опроверг заявления о том, что стоимость номеров повысилась в два раза.

А почему не на 1000% или на 10000%? — спросил Черняк, отвечая на вопрос ТАСС, как он может прокомментировать данное сообщение. — Если цены и поднялись, то только на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Он объяснил, что повышаются цены на последние оставшиеся номера, такой метод традиционно применяется в гостиничном бизнесе. При этом в Крым едут и туристы, отдых которых был перенесен из-за пандемии с весны на лето.

Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, еще и выиграли. Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились, — пояснил Черняк.

В одном из крупнейших крымских туристических комплексов премиум-класса «Mriya Resort & SPA» ТАСС сообщили, что с июля по октябрь уровень загрузки отеля — 97%. Данных по всем крымским (открывшимся) отелям пока нет, но можно предположить, что к «полной загрузке» приближаются почти все средства размещения.