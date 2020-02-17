СМИ: регионам «поставлена планка» участия в голосовании по изменениям в Конституции России

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции России. Кроме того, регионам дали задачи по явке и результатам голосования. Задачи — сопоставимы с показателями президентских выборов в 2018 году. Об этом пишет РБК .

Сообщается, что Администрация Президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, — явка 60%, результат «за» — 70%, сообщили два участника семинара РБК.

Напрямую задача обеспечить такой результат не ставилась, но говорилось, что эти показатели были бы идеальными; в целом регионы ориентировали на явку 50–55%, добавил еще один участник мероприятия.

О том, что Кремль намерен сообщить вице-губернаторам о показателях 60–70%, ранее писал «Коммерсантъ». Эти цифры в целом сопоставимы с показателями президентских выборов 2018 года, когда явка составила 67,5%, а результат Владимира Путина — 76,7%. Перед президентской кампанией KPI Кремля был 70/70, рассказывали источники РБК.

О том, что достижение показателей 2018 года является идеальным сценарием для голосования по поправкам в Основной закон, ранее говорили близкие к Кремлю собеседники РБК.

На семинаре тоже проводились параллели с кампанией по выборам Главы государства. В целом основной месседж был такой: «проведение голосования важно, сроки подготовки короткие, сделать нужно много». При этом нынешние KPI в целом выше, чем итоги Всенародного голосования по Конституции России 12 декабря 1993 года: тогда явка составила 54,8%, количество голосов, поданных «за», — 58,4%.

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара. Регионам советуют проводить в день голосования на избирательных участках опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни конкретного населенного пункта, проводить ярмарки, обустраивать игровые комнаты для детей.

Кроме того, регионы должны будут подключиться к информационной кампании по разъяснению гражданам важности предстоящего голосования. На семинаре было сказано, что если ничего не делать, то явка составит 35–40%, добавил еще один участник мероприятия.

Детальные планы по проведению информационной кампании чиновники на местах получат в марте, сообщили два собеседника. Пока же регионам нужно провести аудит всех имеющихся в их распоряжении ресурсов — аппаратных, организационных и т.д., определив, чего не хватает.

Еще одна задача, поставленная перед вице-губернаторами, — максимально облегчить процесс голосования. Россияне должны иметь возможность проголосовать там, где они находятся в данный момент, будь то вокзалы или аэропорты, или, например, беспрепятственно пригласить членов избиркома с урной для голосования домой, перечисляет собеседник РБК. На президентских выборах в ряде крупных городов были удовлетворены лишь более 50% заявок на голосование на дому. Главное же – провести голосование честно и легитимно, чтобы ни у кого не появилось сомнений в его результатах.