СМИ: Турция предложила Украине «недорого» уничтожить системы ПВО России в Крыму

Ряд российских Интернет-изданий обратили внимание на недавно прошедшую в Турции презентацию новой версии ударного беспилотника Bayraktar TB2S. По словам обозревателей, данные дроны способны противостоять российским ЗРПК «Панцирь». Также новая модификация беспилотника оснащена защищенным каналом спутниковой связи. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что Украина была бы не против получить данные беспилотники в 2021 году и использовать их «для защиты побережья Черного и Азовского морей». Об этом пишет «Военное дело» .

Новый дрон турецкого производства обладает дальностью действия 300 километров, а при использовании спутниковой связи данный показатель может стать практически «безграничным». Появление таких дронов на вооружении украинской армии может поставить под угрозу российские средства противовоздушной обороны на территории Крыма, — говорится в статье.

Турецкие СМИ заявили о том, что Анкара предложила Киеву купить турецкие многоцелевые ударные беспилотные летательный аппарат Bayraktar TB2S, которые могут успешно громить российские средства противовоздушной обороны, очевидно, намекая на возможность дешёвого разгрома российских средств ПВО на территории Крыма. Успешность турецких дронов в Карабахе очевидно очень сильно вскружила голову Анкаре, поскольку подобные заявления являются не только провокационными, но и фактически, представляют собой призывы к агрессии против России.

Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina показала в Twitter ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S, который считается убийцей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Новый Bayraktar TB2S, в частности, отличается наличием защищенного канала спутниковой связи. Такие БПЛА, согласно заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в 2021 году получит Киев. В ноябре Defence Express писало, что Bayraktar TB2S «планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», а особенностью таких БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления», — об этом сообщает «Лента.ру».

В то же время стоит отметить, что в действительности турецкие дроны за все время (имеется в виду в Ливии и Сирии) уничтожили только шесть ЗРПК «Панцирь». Там же были сбиты 60 «Байрактаров». Это говорит о том, что данные аппараты являются больше жертвами, чем охотниками.

Фото: avia.pro и «Военное дело».