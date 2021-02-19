Снегопады в феврале – не аномалия, а норма. Просто Крым и Краснодарский край оказались не готовы

Похолодание и снегопад в Крыму и Краснодарском крае стали следствием полярного вторжения. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам синоптика, полярное вторжение происходит из-за перехода холодных воздушных масс из Арктики. Такое явление случается раз в несколько лет. Синенков уточнил, что холода продержатся в южных регионах до конца зимы, однако обильных снегопадов пока не ожидается.

Аномалий особых нет, время от времени на юге России такие процессы происходят. Арктическое или полярное вторжение — это когда холодная воздушная масса, которая охладилась над Арктикой, смещается с севера на юг и достигает южных широт, — сказал Синенков ТАСС .

Синоптик добавил, что в южных регионах случались и более серьезные арктические вторжения. Он привел в пример январь 2015 года, когда в Краснодаре температура опустилась до минус 20 градусов.

Среди путешественников около 200 лет назад отмечалось, что Черное море замерзало примерно на 100 километров… И на моей памяти около 30 лет назад в Сочи температура опускалась до минус 20 градусов, так что сейчас не самое сильное арктическое вторжение, — объяснил он.

Как рассказал Синенков, снегопады 19 февраля обусловлены близостью границы холодной и теплой воздушных масс, которая проходит в районе северного побережья Черного моря.

Это связано с резкими перепадами температур, движениями воздуха. Происходит взаимодействие теплой и холодной воздушных масс, появляются восходящие движения воздуха, в результате чего образуются облака, а потом мы получаем ливни или снегопады. Но сильных осадков в течение ближайшей недели не ожидаем, хотя совсем без них не обойдется, — пояснил синоптик.

На протяжении нескольких дней в Крыму наблюдаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель и усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с. Штормовое предупреждение и метеосводки были озвучены заранее. Просто южные регионы страны (Крым и Краснодарский край, в частности) оказались не готовы к удару стихии. Шутка ли – почти месячная нома осадков за сутки. В данной ситуации можно говорить о недостаточном количестве техники и численности коммунальных, дорожных служб. По информации Главы РК Сергея Аксёнова, к расчистке снежных заносов на трассах полуострова привлечены силы МЧС, Министерства обороны, Росгвардии и других структур.